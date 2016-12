Straßen im Hafenviertel saniert Das Karree Hedwig-, Ludwig- und Hafenstraße wurde asphaltiert. Der Anwohnerprotest führte nur teilweise zum Erfolg.

Statt über Wildpflaster geht es im Hafenviertel nun über glatten Asphalt. Seit Kurzem ist auch die Hedwigstraße wieder frei. Sie wurde als letzte im Karree saniert, die Hafen- und die Ludwigstraße waren bereits im September beziehungsweise im November wieder befahrbar. Eigentlich sollte das schon viel eher der Fall sein. Doch eine Havarie an einer Fernwärmeleitung sowie die Ausweitung der Arbeiten auf die Fußwege verzögerten die Fertigstellung. Bis Frühjahr 2017 müssen nun noch kleinere Restarbeiten erledigt werden, bei denen es für den Kfz-Verkehr allerdings keine Einschränkungen gibt. Für die Sanierung hat die Stadt rund 190 000 Euro investiert. Die Anwohner waren aber wenig begeistert.

Es hat sich eine Bürgerinitiative gegründet, die gegen den Austausch des historischen Wildpflasters protestierte. Laut Straßenbauamt waren die Schäden durch das Hochwasser 2013 aber so massiv, dass der Belag gewechselt werden musste. Asphalt entspreche eher den modernen Anforderungen – auch an den Lärmschutz. Doch zumindest teilweise führte der Anwohnerprotest zum Erfolg: Auf Wunsch der Bürgerinitiative wurden 15 Fahrradbügel aufgestellt. Neben den Fahrbahnen wurde auch an den Straßenabläufen, Leitungen und Kanälen gebaut. Außerdem wurden neue Überwege eingerichtet.

