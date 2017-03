Straßen gesperrt in Löbau

Symbolbild © dpa

Straßenbauarbeiten sind ab der kommenden Woche am Töpferberg und der Neuen Sorge geplant. Darüber informiert die Löbauer Stadtverwaltung. In dieser Zeit werden die Straßen voll gesperrt, heißt es aus dem Rathaus. Die Sperrung gilt ab kommendem Montag.

Die Anwohner und Gewerbetreibenden in dem betreffenden Gebiet erhalten jeweils direkte Benachrichtigungen vom Bauamt der Stadtverwaltung. Die Grundstücke sind in der Bauzeit nur über Süd I zu erreichen. Für eine Ausweichmöglichkeit ist aber gesorgt: Dafür wird die schon mehrfach benutzte provisorische Zufahrt befahrbar gemacht. Die Arbeiten an den beiden Straßen sollen etwa vier Wochen dauern, teilt die Stadtverwaltung mit. (SZ)

zur Startseite