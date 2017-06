Straßen gesperrt Auf der Kleinen Kirchgasse gibt es eine Baustelle mit Ampel. Bei Pommlitz wird die Kreisstraße gleich ganz gesperrt.

© Symbolfoto: Steffen Unger

In der kommenden Zeit laufen in Döbeln drei Bauvorhaben, die Straßensperrungen und Behinderungen mit sich bringen. Los geht es am Montag mit dem Bau eines Durchlasses in der Kreisstraße nach Zschaitz. Zwischen Pommlitz und der Autobahnunterführung wird es voraussichtlich bis Freitag eine Vollsperrung geben. Die Umleitung wird über die S 32 in Richtung Simselwitz und die Straße an den Schickenhäusern gelegt.

Auch die Kleine Kirchgasse wird in der kommenden Woche zur Baustelle. Am Donnerstag und Freitag wird in einem Abschnitt der Straße ein Teil der Decke saniert. Die Arbeiten erfolgen bei halbseitiger Sperrung, der Verkehr wird über eine Baustellenampel geregelt.

Verkehrseinschränkungen gibt es bis 14. Juli auch auf der Straße Zu den drei Eichen zwischen Keuern und Technitz. Dort laufen Arbeiten, um den Hochwasserschutz der Kläranlage zu verbessern. Während der Bauzeit seit in dem Abschnitt auch mit Vollsperrung zu rechnen, so die Stadtverwaltung.

