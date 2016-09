Straßen am Sonntag dicht Radsportler aller Altersklassen befahren in Waldheim einen Rundkurs. Dadurch ist die Innenstadt dicht.

© Symbolfoto: Steffen Unger

Am Sonntag wird von 10 bis 16.30 Uhr in der Waldheimer Innenstadt das 6. Wolfram Lindner Gedächtnisrennen der Radsportler ausgetragen. Verschiedene Altersklassen der Radamateure fahren einen Rundkurs, beginnend auf dem Niedermarkt über die alte Zschopaubrücke weiter An der Zschopau entlang, zurück über die Niederstadtbrücke entlang der Niederstadt/Heiste mit anschließendem Ziel auf dem Niedermarkt.

Aufgrund dieser Veranstaltung ist mit Verkehrseinschränkungen am Sonntag in der Zeit von 6 bis 17 Uhr zu rechnen. Zur Gewährleistung der Sicherheit der Radsportler und Besucher des Rennens gilt für alle Anwohner, Anlieger und Gäste ein Verbot des Befahrens der genannten Straßenzüge durch Kraftfahrzeuge und Fahrräder sowie mit jeglichen anderen Verkehrsmitteln.

In den Bereichen der Parkbuchten und Randstreifen bestehen durchgängig Halteverbote, so dass alle Anwohner und Gäste ihre Fahrzeuge außerhalb des Veranstaltungsbereiches abstellen müssen. Die Zufahrt der Rettungsdienste ist gewährleistet. (DA/fk)

