Straßen am See bekommen Namen Die neuen Bezeichnungen am Berzdorfer See nehmen Bezug auf örtliche Gegebenheiten.

Symbolbild. © Pawel Sosnowski

Hagenwerder. Mehrere Straßen am Berzdorfer See bekommen neue Namen. Es handelt sich um Straßen auf Görlitzer Flur. So wird im Industriegebiet Hagenwerder die zwischen Berzdorfer Straße (S128) und Nickrischer Straße verlaufende 830 Meter lange Erschließungsstraße zur Alten Kraftwerksstraße. Der Vorschlag setzte sich im Ortschaftsrat Hagenwerder und im Stadtrat gegen zwei weitere durch: Werner-von-Siemens-Straße und Ostritzer Straße. „Mit dem Bezug zum Kraftwerk ist man nah an der Geschichte, die sich mit der Straße verbindet“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Dieter Gleisberg. Die Straße, die zur Blauen Lagune führt, wird künftig auch so heißen. Die Gemeinde Schönau-Berzdorf hatte den Antrag eines einheitlichen Namens gestellt. Auch für die noch im Bau befindliche Erschließungsstraße zum Nordstrand hat der Stadtrat einem Namensvorschlag zugestimmt: „Zum Nordstrand“ wird die Strecke heißen, die von der S111 Richtung Nordstrand abzweigt. (SZ/dan)

