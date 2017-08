Straßen am Mädelgraben benannt Die Bezeichnungen erinnern an die frühere Kirschplantage auf dem Areal. Es war nicht ganz leicht, sich auf zwei zu einigen.

Die Straßen im Wohngebiet Mädelgraben sind nahezu fertig. © Thomas Möckel

Für die neuen Straßen im gerade entstehenden Baugebiet „Mädelgraben“ in Cunnersdorf kursierten schon im Vorfeld originelle Namensvorschläge. Besonders Humorvolle hatten „Bienenstich“ für die Stichstraße und „Apfelring“ für die Ringstraße in die Öffentlichkeit lanciert. Es gab aber auch ernst gemeinte Ideen wie Birnenweg, Plantagenweg, Apfelweg, Blütenring, Blütenweg und andere. Für das Votum im Stadtrat hatte sich die Zahl der Vorschläge zwar auf zwei reduziert, die Vorauswahl kam aber nicht bei allen gut an. Thomas Gischke von der Fraktion „Ihre Nachbarn im Stadtrat – Freie Wähler“ hätte die Zuzügler später lieber am Blütenring statt am Blütenweg wohnen lassen, scheiterte allerdings mit seiner Idee. Letztendlich einigten sich die Abgeordneten auf folgende Namensgebung: Die östlich gelegene Stichstraße, die näher an Cunnersdorf liegt, heißt fortan „Plantagenweg“, die westlich gelegene Ringstraße „Blütenweg“. Die Asphaltbänder der Trassen ziehen sich bereits nahezu fertig durch das künftige Baugebiet. Sämtliche Erschließungsarbeiten sollen in Kürze abgeschlossen sein. Nach Plänen der Stadtentwicklungsgesellschaft Pirna (SEP) sollen noch in diesem Sommer die ersten Häuserbauer damit beginnen, ihre Eigenheime zu errichten. In dem Wohngebiet gibt es insgesamt 36 Bauplätze, die überwiegende Zahl für Einfamilienhäuser. Aber auch Mehrfamilienhäuser sind vorgesehen.

