Straße zur Talsperre dicht Der Landkreis will 700 Meter der K 8215 in Kriebstein ausbauen. Der Burgberg ist noch lange nicht dran.

Die Kreisstraße durch Kriebstein ist in einem üblen Zustand. Sie ist zu schmal, ein Fußweg zur Burg fehlt. Im kommenden Jahr soll der Abschnitt endlich ausgebaut werden. Auch ein Kanal fürs Oberflächenwasser und für die Abflüsse der Kläranlagen und eine neue Wasserleitung werden verlegt. © Dietmar Thomas

Die Kreisstraße 8215 – hinter der nüchternen Nummer steckt eine Zahl, die beeindruckt: Mit 24 Prozent Steigung ist der Kriebsteiner Burgberg eine der steilsten Straßen Deutschlands. Sein Ausbau ist geplant, wird sich aber nicht so schnell realisieren lassen. Der Landkreis tastet sich langsam heran an das anspruchsvolle Vorhaben. Im kommenden Jahr ist der Ausbau von 700 Meter Kreisstraße oberhalb des Burgbergs geplant. Und schon das birgt Konfliktpotenzial.

Die Zufahrt zur Talsperre aus Richtung Waldheim ist dann für Monate dicht. Thomas Caro, Geschäftsführer des Zweckverbandes Talsperre Kriebstein, saß am Dienstag mit in einer Informationsveranstaltung des Landratsamtes und malte die Konsequenzen für den Geschäftsbetrieb aus. „Das geht voll in die Saison. Ich verlange zeitnahe Absprachen, wenn die Kreuzung gesperrt wird. Wir haben 1000 Besucher an drei oder vier Abenden in der Woche“, meint er. „Wenn die Kreuzung gesperrt ist, können wir das Talsperrenfest und das Motorbootrennen absagen und für unsere Leute Kurzarbeit anmelden.“

Viel mehr als die Tatsache, dass gebaut wird und wie gebaut wird, konnten Referatsleiter Dirk Schlimper vom Landratsamt noch nicht verkünden. „Wir müssen erst die Fördermittel beantragen“, sagte er. Dazu fehlten einige Bauerlaubnisse von Grundstückseigentümern. Mit der Versammlung wollte das Landratsamt die offenen Fragen der Anwohner beantworten. Gebaut wird auf reichlich 700 Meter Länge von der Kreuzung am Parkplatz der Talsperre bis zum Rittergut in Kriebstein. Für die Fördermittel habe das Landratsamt schon eine mündliche Zusage. Noch in diesem Jahr soll das Vorhaben ausgeschrieben werden. Nach der Winterpause wäre dann Baubeginn. Wie lange gebaut wird, hänge auch von der Anzahl der Bauabschnitte ab, sagte Schlimper.

Mit sechs Metern wird die Fahrbahn etwas breiter als derzeit. Das wirklich Neue ist ein zwei Meter breiter Fußweg, der vom Parkplatz in Richtung Burg führt. Allerdings ist er zu schmal, um als kombinierter Fuß-Rad-Weg zu dienen. An die Amphibien wurde auch gedacht. Wenn die Kröten in die nahen Teiche wandern, werden sie von fest installierten Leitwänden aufgehalten und durch fünf Stahlbetontunnel zur anderen Straßenseite geleitet. Anwohner monierten, dass am Parkplatz gar keine Amphibien wandern. In der Sache sei die Straßenbauverwaltung nur Erfüllungsgehilfe der Unteren Naturschutzbehörde, erklärte Schlimper.

Bernd Jentsch von der Bürgerinitiative zum Ausbau des Burgberges monierte, schlecht informiert worden zu sein. Die Straße sollte eigentlich bis zur Burg ausgebaut werden. An der Kreuzung zur Talsperre seien auch keine Einfädelspuren oder ein Kreisverkehr vorgesehen, wie die Initiative vorgeschlagen habe. Schlimper machte klar, dass Kreisverkehr oder Einfädelspuren bei dem geringen Verkehrsaufkommen nicht förderfähig sind. Einmalige Ereignisse wie Veranstaltungen an der Talsperre spielten dabei keine Rolle. Der Burgberg selbst ist ein ganz spezieller Fall. Er liegt im Flora-Fauna-Schutzgebiet. Der Landkreis muss für diesen Abschnitt ein aufwendiges Planfeststellungsverfahren beantragen, weil die Straße verbreitert werden muss, um die Fahrbahn und den zwei Meter breiten Fußweg unterzubringen. Schon die Vorbereitungen sind langwierig. Dafür müssen Experten im Herbst und im Frühjahr erfassen, welche Tierarten in dem Gebiet unterwegs sind. Erst mit diesem „artenkundlichen Fachbeitrag“ kann das Landratsamt das Planfeststellungsverfahren beantragen. Dauer: mindestens ein Jahr. Wann mit dem Bau des Burgberges begonnen werden kann, dazu wollte Schlimper keine Prognose abgeben.

