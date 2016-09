Straße zum Valtenberg wird repariert

Voraussichtlich am 19. September beginnt die Reparatur der Zufahrtsstraße auf den Valtenberg. Ausgebessert werden zunächst zwei Steilstücke, sagte Neukirchs Bürgermeister Jens Zeiler (CDU) auf Anfrage. Der Bauauftrag ist jetzt an das Putzkauer Unternehmen Bistra Bau vergeben worden. Bistra Bau habe das wirtschaftlichste Angebot eingereicht. Die Arbeiten beginnen unterhalb des Berggipfels und werden in Richtung Tal geführt. Dabei geht es um keinen Ausbau der Straße, sondern darum, sie so instand zu setzen, dass sie weiterhin befahren werden kann. Genutzt werden darf sie von Fahrzeugen nur mit Ausnahmegenehmigung. Dazu gehören der Bergwirt, der Rettungsdienst sowie nach Anmeldung Taxen. Die Gemeinde investiert knapp 40 000 Euro in die Reparatur. (SZ/ir)

