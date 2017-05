Straße Zum Fliegerhorst gesperrt Seit Donnerstag wird fürs schnelle Internet gebaut. Bis 24. Mai ist eine der Zufahrten zum Gewerbegebiet deshalb dicht.

Seit Mittwoch bis zum 21. Juli werden die Hoch- und Tiefbau GmbH aus Prösen und die Firma Steffen Haase aus Röhrsdorf den Breitbandausbau im Industriegebiet Flugplatz vorbereiten. Bis 24. Mai, also Mittwoch vor dem Feiertag, wird die Straße Zum Fliegerhorst in Höhe der Zufahrt zum Flugplatzgelände voll gesperrt. Die generelle Zufahrt zum Flugplatz bleibt jedoch gewährleistet. Eine Umleitung wird eingerichtet, teilt die Stadtverwaltung mit. Im weiteren Anschluss erfolgen die Arbeiten dann unter halbseitigen Straßen- oder Gehwegsperrungen. Je nach Baufortschritt und Bautechnologie wird in manchen Teilabschnitten bzw. Knotenpunkten eine weitere Vollsperrung unumgänglich sein, heißt es. Die Gewerbetreibenden werden von den Baufirmen bzw. der Enso Netz als Auftraggeber informiert. Die Erreichbarkeit der Firmen bleibt gewährleistet. Alle Anlieger werden von der Stadt um Berücksichtigung und Verständnis gebeten. (krü)

