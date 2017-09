Straße zum Cottaer Kreisel frei Der neue Asphalt ist aufgebracht. Die Staatsstraße S 173 von Pirna nach Berggießhübel ist wieder durchgängig befahrbar.

© Norbert Millauer

Kraftfahrer können die Staatsstraße 173 von Pirna nach Berggießhübel wieder durchgängig passieren. Nach Auskunft des Pirnaer Rathauses wurde der seit 14. August gesperrte Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr Cotta und dem Abzweig nach Goes am Freitag für den Verkehr freigeben. Das sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hatte in den zurückliegenden drei Wochen eine neue Asphaltschicht auf die Trasse auftragen lassen. Für die kommende Woche hat das Lasuv angekündigt, dass an dem Straßenabschnitt noch Restarbeiten, beispielsweise an Schutzeinrichtungen, erledigt werden müssen. Im Baubereich wird der Verkehr mittels Ampel an der jeweiligen Engstelle vorbeigelotst. Das Vorhaben kostet nach Auskunft des Lasuv insgesamt 460 000 Euro. (SZ/mö)

