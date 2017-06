Straße wird vorerst nicht instand gesetzt Die Straße von Luga nach Schönnewitz war als Umleitung für die S 83 geplant. Doch die wird vorerst nicht gebaut.

Auf der Kreisstraße zwischen Luga und Schönnewitz finden vorerst keine Arbeiten statt. Diese teilte Frank Müller von der Bauverwaltung der Gemeinde Käbschütztal mit. Ursprünglich war geplant, Abbrüche zu beseitigen und eine neue Decke aufzubringen. Grund ist, dass diese Straße Umleitungsstrecke während der geplanten Vollsperrung der Straße zwischen Meißen und Garsebach sein sollte. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) will die Staatsstraße sanieren. Dazu soll diese rund eineinhalb Jahre voll gesperrt werden. Die Umleitung war unter anderem über Luga und Schönnewitz geplant. Jetzt hat das Lasuv aber einen Rückzieher gemacht. Nach Protesten von Anwohnern und Gewerbetreibenden wird der Ausbau der Staatsstraße von Meißen nach Garsebach vorerst nicht in Auftrag gegeben und die Planung überarbeitet. Bürger und die Gemeindeverwaltung fordern einen Bau ohne Vollsperrung. In diesem Fall entfiele auch das Instandsetzen der Umleitungsstrecke.

