Straße wird saniert Die Enso will in Großdubrau die Gasleitungen sanieren.

In Großdubrau rücken die Bauarbeiter an. © dpa

Einen Grundsatzbeschluss zur Sanierung der Kleinen Bahnhofstraße in Großdubrau hat jetzt der Gemeinderat gefasst. Hintergrund ist, dass der Energieversorger Enso dort Gasleitungen erneuern will. Da es in der Straße auch Leitungen des Abwasserzweckverbandes Kleine Spree gibt, die dort repariert werden müssen, soll die Maßnahme gemeinsam erfolgen. Ziel ist laut Bürgermeister Lutz Mörbe (parteilos), dass im nächsten Jahr gebaut wird. (SZ/kf)

