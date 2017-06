Straße wird für Radrennen gesperrt In Hinterhermsdorf und Saupsdorf wird am Sonnabend der Bergpreis ausgefahren. Es wird ein harter Kanten.

Beim Radrennen um den Bergpreis geht es durch Hinterhermsdorf und Saupsdorf. Auch am Sonnabend wieder. © Dirk Zschiedrich

Am Sonnabendabendnachmittag drehen ambitionierte Hobbyradsportler zwischen Hinterhermsdorf und Saupsdorf ihre Runden. Das Straßenrennen „Bergpreis“ wird dann zum 28. Mal ausgetragen. Die Strecke führt von Hinterhermsdorf das Kirnitzschtal hinunter bis zur Räumichtmühle, dort hinauf nach Saupsdorf und über die Alte Saupsdorfer Straße zurück nach Hinterhermsdorf. Während des Rennens wird der Rundkurs in der Zeit von 12.30 Uhr bis voraussichtlich 16.30 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.

Start des Rennens ist um 13 Uhr in Hinterhermsdorf am Haus des Gastes, für Zuschauer empfehlen die Veranstalter vom Sebnitzer Radfahrerverein 1897 den Start-und-Ziel-Bereich oder die Ortsdurchfahrt in Saupsdorf. Der „Bergpreis“ wird dieses Jahr zum zweiten Mal auch in einer XXL-Variante gefahren, bei welcher die Fahrer den acht Kilometer langen Rundkurs zehnmal absolvieren müssen. Die reguläre Distanz beträgt vier Runden. (SZ/dis)

