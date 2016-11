Straße wird ab Februar aufgegraben In drei Abschnitten lässt die Stadt Wehlen die Pirnaer Straße bauen. Und sie steht dabei unter Zeitdruck.

Wenn die Kanäle erneuert sind, bekommt die Pirnaer Straße eine frische Asphaltdecke. © SZ/Ingolf Reinsch

Auf der Pirnaer Straße in Wehlen kommt es im nächsten Jahr zu umfangreichen Bauarbeiten, die ohne Vollsperrung nicht umzusetzen sind. Darüber informiert Bürgermeister Klaus Tittel (CDU). Der Abwasserzweckverband muss den Regenwasserkanal erneuern, der in die Jahre gekommen und dementsprechend marode ist. Zudem will die Stadt frischen Asphalt aufbringen und die Bürgersteige erneuern lassen. In drei Bauabschnitten soll zwischen dem alten Feuerwehrdepot bis etwa zum Kindergarten gebaggert werden.

Los gehen sollen die Bauarbeiten schon Anfang Februar. „Das Datum ist mutig gesetzt, aber wir haben keine andere Wahl“, sagt Klaus Tittel. Denn ursprünglich sollten im benachbarten Pirnaer Ortsteil Posta ebenfalls Regenwasserkanäle saniert werden. Weil aber keine Bauarbeiten an beiden Orten gleichzeitig möglich sind – die Postaer sollen die Umleitung über Wehlen nehmen können – hat sich der Bürgermeister mit seiner Verwaltung darauf geeinigt, die Baustelle so früh wie möglich abzuschließen. Ende Juni soll alles fertig sein.

Während die Arbeiter anrücken, müssen Autofahrer die Umleitung über die Rosenstraße nehmen. Das ist allerdings im dritten Bauabschnitt in Höhe des Kindergartens nicht mehr möglich. Dann bleibt nur noch die Anfahrt über Posta. Wie genau und in welchen Abschnitten an der Pirnaer Straße gebaut werden soll, darüber will der Bürgermeister in einer Einwohnerversammlung am 30. November informieren. Dann soll es auch um weitere Vorhaben in der Gemeinde gehen, wie die Sanierung des Elbeparkplatzes.

Einwohnerversammlung am Mittwoch, dem 30.11., 18 Uhr, in der Friedrich-Märkel-Grundschule

