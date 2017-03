Straße wegen Unfall gesperrt Zwischen Dobra und Stolpen stießen am Morgen zwei Autos zusammen. Beide Fahrer sind schwer verletzt.

Schwerer Unfall beim Überholen zwischen einem Opel und einem VW am Morgen zwischen Dobra und Stolpen.

Die beiden Fahrer der Unfallwagen wurden schwer verletzt.

Kameraden der örtlichen Feuerwehren waren im Einsatz, um bei der Rettung der Unfallopfer zu helfen und ausgelaufene Flüssigkeiten von der Straße zu beseitigen.

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwochmorgen, gegen 6.35 Uhr, auf der S 164 zwischen Dobra und dem Abzweig Helmsdorf ereignet. Ein VW Golf und ein Opel Astra stießen zusammen.

Eine 49 Jahre alte Frau war mit ihrem VW aus Richtung Stolpen gekommen und wollte in einer leichten Doppelkurve an der Brücke kurz vor Dobra einen Lkw überholen. Als sie gerade ausgeschert war, stieß sie mit einem entgegenkommenden Opel Astra zusammen. Dessen 51 Jahre alter Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit werden. Er wurde sehr schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber in eine Dresdner Klinik geflogen werden. Die Fahrerin des VW wurde schwer verletzt.

Beide Autos erlitten Totalschaden. Kameraden der örtlichen Feuerwehren waren im Einsatz, um bei der Bergung der Unfallopfer zu helfen und ausgelaufene Flüssigkeiten von der Straße zu beseitigen.

Die Straße zwischen Stolpen und Dobra war bis in den Vormittag gesperrt. Experten von Polizei und Dekra untersuchen den Unfallhergang. (mf)

