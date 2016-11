Artikelempfehlung

Straße vor Schule beschäftigt Stadtrat

Der Ausbau der Straße Zur Quäne in Wurgwitz ist am Donnerstag, 3. November, Thema im Stadtrat. Die Mitglieder müssen dann dem Vorhaben ihre Zustimmung geben. Die Straße soll im kommenden Jahr zwischen der Oberstraße bis hinter die Garagen saniert werden und eine Mindestbreite von 5,75 Metern erhalten. Außerdem entsteht vor der Grundschule, die derzeit noch saniert wird, ein durchgängiger Fußweg, ebenso auf der gegenüberliegenden Seite auf Höhe des neu gebauten Hauses Zur Quäne 1. Im Zuge des Ausbaus werden noch eine Reihe weiterer Bauarbeiten erledigt So werden die Abflussverhältnisse der Straße neu geregelt, die Trinkwasser- und Gasleitungen umverlegt, die Straßenbeleuchtung erneuert und ein Regenwasserkanal gebaut.(...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/strasse-vor-schule-beschaeftigt-stadtrat-3530280.html