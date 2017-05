Straße soll gesperrt werden Der Freistaat richtet eine weitere Baustelle zwischen Kamenz und Königsbrück ein. Das hat Folgen für Pendler.

Die Vorboten sind bereits sichtbar. Die Bahnhofstraße in Kamenz ist halbseitig gesperrt. Die wichtige Königsbrücker Straße soll bald vollständig gesperrt werden. © Matthias Schumann

Die Arbeiten haben bereits begonnen. Der Abwasserzweckverband Obere Schwarze Elster sperrte am Dienstag die Bahnhofstraße in Kamenz halbseitig, um binnen eines Monats einen neuen Abwasserkanal zu bauen. Die Autofahrer aus der Innenstadt, Königsbrück und Pulsnitz warteten deshalb schon am Vormittag vor einer Baustellenampel und die Verkehrsteilnehmer, die in die Gegenrichtung fahren wollten, wichen auf die Poststraße aus.

Die halbseitige Sperrung ist aber erst der Anfang. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) will die Königsbrücker Straße, die am Hutberg entlangführt, ausbauen und die Bedingungen für Radfahrer verbessern. Das bedeutet allerdings, dass die Königsbrücker Straße fast fünf Monate lang voll gesperrt werden muss.

Lange Umleitungsstrecke

Die Pendler zwischen Kamenz und Königsbrück kennen die Situation bereits. Sie leben schon seit Jahresbeginn mit einer Vollsperrung derselben Staatsstraße 100 zwischen Koitzsch und Königsbrück. Das Lasuv baut dort eine neue Brücke mit 34 Pfählen und ersetzt damit den alten, maroden Straßendamm.

Die offizielle Umleitung für die voll gesperrte Straße führt damit schon jetzt über Bernsdorf, eine Strecke ist 16 Kilometer länger als die direkte Verbindung zwischen Kamenz und Königsbrück. Viele Autofahrer suchten sich daher Schleichwege, um die Baustelle zu umfahren. Eine solche Verbindung führte zum Beispiel über Weißbach. Die Schulbusse und die zusätzliche Belastung sorgten allerdings dafür, dass sich große Schlaglöcher in der Straße bildeten (SZ berichtete) und die Gemeinde Neukirch sich an verschiedenen Stellen darüber beschwerte. Das Lasuv hat inzwischen die Kosten für die nötigsten Reparaturen übernommen und bald dürfte dort auch weniger los sein. Die schnelle Verbindung lohnt sich für viele Autofahrer nämlich nicht mehr, wenn die Straße nun auch in Kamenz gesperrt wird. Die Braunaer, die dann gewissermaßen auf einer Art Insel zwischen Baustellen leben, sollen nach Kamenz über Liebenau und Bernbruch fahren. Das wurde interessierten Anwohnern Anfang April unter anderem bei einer Informationsveranstaltung mitgeteilt.

Bäume bereits gefällt

Die ersten vorbereitenden Arbeiten waren zu diesem Zeitpunkt allerdings schon abgeschlossen. Das Landesamt hat bereits Ende des Winters Bäume im Bereich der Königsbrücker Straße fällen lassen. Sie machten Platz für den Ausbau der Straße, der die Neugestaltung des Knotenpunktes Königsbrücker Straße – Schwosdorfer Straße mit einschließt. Die Auffahrt aus Richtung Lückersdorf auf die Königsbrücker Straße ist zurzeit noch unübersichtlich und soll damit verbessert werden. Radler bekommen zudem Schutzstreifen auf der Königsbrücker Straße bis zum Abzweig. „Eine Weiterführung des Radweges bis Brauna ist bisher nicht geplant“, sagt die Sprecherin des Lasuv, Isabel Siebert. Radfahrer sollen über die Schwosdorfer Straße in Richtung Lückersdorf fahren und dann nach Brauna abbiegen. Die Strecke auf Nebenstraßen ist ungefähr genauso lang wie die Verbindung über die Staatsstraße. Die Bauarbeiten starten am 6. Juni und sollen am 30. Oktober abgeschlossen werden. Die Baumaßnahme des Lasuv gehört zu den zehn größten in diesem Jahr im Kreis. Der Freistaat investiert 690 000 Euro.

