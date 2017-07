Straße nach Tharandt gesperrt Ab Montag ist die S 194 für den Verkehr dicht. Wegen des Radwegbaus muss auch die Straße asphaltiert werden.

Der Radweg zwischen Freital und Tharandt wird ausgebaut – hier ein Archivfoto vom Mai. Jetzt muss die Straße dafür voll gesperrt werden. © Karl-Ludwig Oberthür

Autofahrer müssen sich in der kommenden Woche auf einen größeren Umweg einstellen. Wegen des Neubaus des Radweges zwischen Freital und Tharandt muss die Staatsstraße S 194 von Montag, dem 24. Juli, bis einschließlich Sonntag, dem 30. Juli, zwischen dem Ortsausgang Tharandt und dem Fischhandel Voss voll gesperrt werden. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) erklärt, sind aufgrund des Bauprojektes auch umfangreiche Asphaltierungen auf der Straße notwendig. Wegen der schmalen Fahrbahnbreite können diese Arbeiten nur unter Vollsperrung durchgeführt werden, sagt Isabel Siebert von der Landesbehörde.

Der Fischhandel Voss ist während der Vollsperrung von der Freitaler Seite erreichbar. Wer allerdings nach Tharandt möchte oder von Tharandt nach Freital, der muss einen weiten Weg in Kauf nehmen. Die offizielle Umleitung führt von Tharandt über die S 192 in Grumbach, weiter über die B 173 in Kesselsdorf und die S 36 nach Freital.

Bis Ende August, spätestens Anfang September sollen alle Arbeiten am neuen Radweg abgeschlossen sein und die insgesamt 2,1 Kilometer lange Strecke für die Radler freigegeben werden.

