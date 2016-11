Straße nach Pesterwitz gesperrt Die Freitaler Straße bekommt einen neuen Fußweg. Deswegen wird es dort für Autofahrer eng.

© Symbolfoto: Andreas Weihs

Autofahrer müssen sich ab Montag auf die Vollsperrung der Freitaler Straße zwischen Potschappel und Pesterwitz einstellen. Wie das Rathaus mitteilt, ist die Verbindungsstraße vom 14. November bis voraussichtlich 17. Dezember 2016 zwischen der Siedlerstraße und dem Buswendeplatz dicht. Der erste Vollsperrungsabschnitt liegt zwischen den Einmündungen Siedlerstraße und „Am Burgwartsblick“. Im Anschluss daran wird die Freitaler Straße zwischen „Am Burgwartsblick“ und dem Buswendeplatz Freitaler Straße gesperrt.

Die Vollsperrung war eigentlich schon ab dieser Woche geplant. Weil jedoch die Bauarbeiten auf der Straße An der Winzerei, die als Umleitungsstrecke gebraucht wird, länger dauerten als geplant, verzögerten sich auch die Arbeiten auf der Freitaler Straße. Nach Angaben des Rathauses ist die Umleitungsstrecke nun ausgeschildert. Die Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des jeweils voll gesperrten Bereiches abzustellen. Die Grundstücke sollen zu jeder Zeit zu Fuß erreichbar sein.

Die Vollsperrung ist nötig, weil die Freitaler Straße einen neuen Fußweg bekommt. Die Arbeiten dafür haben bereits im September begonnen. Bislang konnten aber die Autofahrer per provisorischer Ampel einspurig an der Baustelle vorbeifahren. Größtenteils wird der Fußweg in dem 280 Meter langen Abschnitt komplett neu angelegt. Zwischen Roter Fuchs und Siedlerstraße wird der Weg neu gepflastert. Die Bauarbeiten sollen im Juli 2017 abgeschlossen sein.

Die Stadtverwaltung Freital investiert rund 128 000 Euro in das Vorhaben. Davon sind rund 89 000 Euro Fördermittel. Für den anschließenden Weiterbau bis zur Dölzschener Straße sind bereits Fördergelder beantragt, wie das Rathaus mitteilt. Die Buslinie auf der Freitaler Straße wurde wegen der engen Fahrbahnverhältnisse während der Bauarbeiten bis auf Weiteres eingestellt.

