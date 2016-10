Straße nach Löwenhain gesperrt Der Durchlass für den Bach muss neu gebaut werden. Das geht am Dienstag los.

© Steffen Unger

Einige Autofahrer im Osterzgebirge werden sich in den nächsten Tagen umstellen. Wie das Landratsamt in Pirna informiert, wird die Straße zwischen dem Ortseingang Löwenhain und der Kreisstraße im Müglitztal (K 9036) ab Dienstag komplett gesperrt. Im Auftrag des Kreises wird die Firma Kleber-Heisserer aus Dippoldiswalde den Straßendurchlass instand setzen, durch den der Löwenhainer Bach fließt. Die Arbeiten kosten 80 000 Euro und werden zu 90 Prozent gefördert, informiert Karin Kerber vom Landratsamt. Geplant ist, dass die Arbeiten am 25. November abgeschlossen werden können.

Von der Umleitung sind vor allem die Autofahrer betroffen, die von der Autobahn kommend nach Geising fahren wollen. Denn der offizielle Weg führt über Löwenhain. Als Alternative bietet sich die Straße über den kleinen Brenner und Lauenstein an. (SZ/mb)

