Straße nach Jonsdorf wird voll gesperrt

Symbolbild. © André Schulze

Jonsdorf/Olbersdorf. Am Montag müssen Kraftfahrer Verkehrsbehinderungen von und nach Jonsdorf in Kauf nehmen. Der Forstbetrieb der Stadt Zittau lässt Bäume im Bereich der Ortsverbindungsstraße zwischen Bahnhof Bertsdorf und der Ortslage Jonsdorf fällen. Das teilte der Pressesprecher der Stadt Zittau, Kai Grebasch, am Freitag mit.

Die Arbeiten sollen im Zeitraum vom 5. bis zum 12. Dezember erfolgen. Bei verschiedenen Bäumen handelt es sich um komplizierte und gefährliche Fällungen, schildert Kai Grebasch.

Aus diesem Grund hatte die Stadt eine Vollsperrung der Staatsstraße 134 im Bereich der Forstarbeiten beantragt. Die Sperrung ist auch vom Landratsamt genehmigt worden, berichtet Grebasch weiter. Die Umleitung des Straßenverkehrs ist ausgeschildert. Sie führt für Pkw über Jonsdorf Hänischmühe beziehungsweise für Lkw über Großschönau. (SZ/hg)

zur Startseite