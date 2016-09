Straße nach Hermsdorf am Wilisch wird saniert Ab Montag wird die Straße zwischen der B 170 und Hermsdorf voll gesperrt.

Die Straße nach Hermsdorf ist ab Montag voll gesperrt. © Symbolfoto: Thorsten Eckert

Glashütte/Hermsdorf. Die Straße zwischen der Bundesstraße B 170 und der Waldsiedlung unweit des Glashütter Ortsteils Hermsdorf am Wilisch wird ab Montag voll gesperrt. Grund sind Bauarbeiten an der Straße. „Dazu wird die vorhandene Befestigung ausgebaut und eine neue Asphalttrag- und -deckschicht eingebaut. Gleichzeitig werden vorhandene Durchlässe und Sickerschächte erneuert“, informiert die Sprecherin des Landratsamtes, Annette Hörichs. Die Arbeiten werden von der Firma Bistra Bau GmbH & Co. KG für rund 153 000 Euro ausgeführt.

Der Verkehr wird über die B 170 nach Oberhäslich und von da über die Kreisstraße K 9012 nach Reinholdshain, die K 9023 nach Hirschbach und die K 9022 nach Hermsdorf umgeleitet. Nach den Plänen des Landratsamtes soll die Maßnahme am 21. Oktober abgeschlossen sein. Später soll der restliche Teil der Straße nach Hermsdorf am Wilisch eine neue Straßendecke bekommen. (SZ/mb)

