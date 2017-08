Straße nach Hartha länger gesperrt Eigentlich sollten die Arbeiten an der neuen Deckschicht schon fertig sein. Doch es dauert länger.

© Egbert Kamprath

Die Kreisstraße zwischen Kurort Hartha und Spechtshausen ist länger gesperrt als geplant. Ursprünglich sollte die Straße zwischen den beiden Tharandter Ortsteilen seit vorigem Freitag wieder für den Verkehr frei sein. Nun bleibt die Strecke noch bis zum 11. August dicht. Die Straße hat zwar bereits eine neue Asphaltschicht erhalten. Allerdings sind noch Restarbeiten notwenig, wie Martina Aurisch, Amtsleiterin für Straßenbau und Verkehr beim Pirnaer Landratsamt, erklärt. So müsse nachträglich noch an der Einmündung zur Parkstraße und am Parkplatz im Waldbereich asphaltiert werden. Außerdem sind noch Markierungen auf die Straße aufzubringen. Für den Busverkehr ist die Straße trotz der verlängerten Sperrung seit vorigem Freitag wieder frei. Die Chemnitzer Verkehrsbau GmbH erneuert die Deckschicht der Kreisstraße für 94 800 Euro. (SZ/ves)

