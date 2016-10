Straße nach Goes für den Verkehr wieder frei

Es rollt wieder: Die Baustelle auf der Kreisstraße von Pirna nach Goes gehört nun der Vergangenheit an. Nach Auskunft des Landratsamtes wurde die sanierte Trasse am Dienstag für den Verkehr freigegeben. Fachleute hatten in den zurückliegenden Monaten die Straße auf einer Länge von 335 Metern einschließlich der Randbereiche grundhaft ausgebaut, die Straßenentwässerung erneuert sowie auf einer Länge von 148 Metern eine neue Fahrbahndecke aufgetragen. Die Arbeiten dienten dazu, Hochwasserschäden an der Kreisstraße zu beseitigen. Während des Starkregens im Juni 2013 hatte in Rinnen von den Hängen herabstürzendes Wasser die Trasse schwer beschädigt. Teile der Trasse sackten ab, die Entwässerung war größtenteils im Eimer. Die Sanierung der Strecke kostete laut dem Landratsamt rund 250 000 Euro. Das Vorhaben wurde zu 100 Prozent von Bund und Freistaat Sachsen aus dem Aufbauhilfefonds nach der Juni-Flut gefördert. (SZ/mö)

