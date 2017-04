Straße nach Dipps bald ganz dicht Derzeit ist die Glashütter Straße einseitig gesperrt. Die Ampel nervt schon viele. Aber es kommt noch heftiger.

Die Glashütter Straße in Dippoldiswalde wird nach Ostern komplett gesperrt.



Die halbseitige Sperrung der Glashütter Straße mit der Ampelregelung sorgt immer wieder für Diskussionen, wenn der Rückstau bis hinter das Ortsschild reicht. In der Woche nach Ostern wird sich das noch einmal verschärfen, dann kommt eine Vollsperrung. Ab Mittwoch, dem 19. April, werden auf einer Länge von 780 Metern die oberen Schichten der Straße erneuert. Der Ausbau beginnt, wenn man von Dipps kommt, vor der Einfahrt ins Gewerbegebiet und endet im Dorf an der Gabelung, wo es links auf der Kreisstraße in Richtung Hirschbach geht und rechts auf der Staatsstraße nach Glashütte, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr informierte.

Den Auftrag hat die Chemnitzer Verkehrsbau GmbH erhalten. Sie wird in zwei Bauabschnitten arbeiten, damit immer eine Zufahrt zum Gewerbegebiet offenbleibt. Nach drei Wochen sollen die Arbeiten am 9. Mai beendet sein. Insgesamt wird das Bauvorhaben 230 000 Euro kosten. Die Summe bezahlt das Land Sachsen.

In dieser Zeit ist eine Umleitung über Oberhäslich eingerichtet, dieses Mal aber in beiden Richtungen. Und über die Umleitung wird in Dippoldiswalde schon heftig diskutiert. Falk Ullrich (Freie Wähler), der Ortsvorsteher von Oberhäslich, befürchtet Probleme auf der Umleitungsstrecke. Ein besonderer Brennpunkt ist dort die Einmündung auf die B 170. Vor allem Linksabbieger, die in Richtung Dippoldiswalde unterwegs sind, könnten dort lange stehen müssen, ehe sie auf die Bundesstraße einbiegen können. Ullrich fürchtet dann lange Staus. Er regte auf der jüngsten Stadtratssitzung in Dippoldiswalde an, in Oberhäslich eine Ampel aufzustellen, um solche Probleme zu vermeiden. Diese Verkehrsregelung liegt allerdings nicht in Händen der Stadt, sondern des Landkreises und des Freistaats.

Es hängt mal wieder an den Finanzen

Walter Schieritz, der in Reinholdshain wohnt, schlägt vor, den Landwirtschaftsweg, der gegenüber vom Kaufland auf die Alte Dresdner Straße führt, auszubauen. Dazu können sich die Agrargenossenschaft, Kaufland und die Stadt zusammentun, ist seine Idee. Der Weg führt über verschiedene private Grundstücke, unter anderem auch welche der Agrargenossenschaft Reinholdshain. Die Genossenschaft hat dort bereits einmal die Sperrschilder entfernt, wie Klaus Köhler vom Vorstand informiert. Jedoch bekam er dann einen Anruf von der Polizei, ob das nicht zu gefährlich sei. Die Frage ist, wer haftet, wenn auf dem holprigen Weg etwas passiert. So bleibt der Wirtschaftsweg für den öffentlichen Verkehr gesperrt.

Vor einem Ausbau müsste erst die Kostenfrage geklärt werden. Die Firma Kaufland hat bereits die Ampelregelung finanziert, damit an der halbseitigen Sperrung auf der Glashütter Straße die Autos in beiden Richtungen vorbeifahren können. Ob es sich beim Umsatz direkt bemerkbar gemacht hat, kann Hausleiter Reiner Hacker nicht sagen. „In den Monaten Februar bis Mai ist das Geschäft ganz stark von den Feiertagen abhängig. Da kann man schwer einen Vergleich zum Vorjahr ziehen“, sagt er. Wenn jetzt die Vollsperrung kommt, will Kaufland die Umleitung gut ausschildern. „Dann finden uns die Kunden schon“, sagt er. Auf jeden Fall hat die Aktion mit der Ampelfinanzierung einen Gewinn an Kundenbindung gebracht, sagt der Kauflandchef in Reinholdshain.

