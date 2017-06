Straße nach Burkau gesperrt

Zwischen Schönbrunn und Burkau laufen noch die Aufräumarbeiten nach dem Sturm am vergangenen Donnerstag. © Rocci Klein

Die Folgen des Sturms vom vergangenen Donnerstag hielten Feuerwehren, Bauhof und Straßenmeisterei noch in den vergangenen beiden Tagen auf Trab. Weil die Gefahr bestand, dass sturmgeschädigte Bäume auf die Fahrbahn stürzen, musste die Straße zwischen Schönbrunn und Burkau am Dienstagnachmittag gesperrt werden. Sie war auch noch am Mittwoch gesperrt. Ab dem späten Mittwochnachmittag sollte sie wieder durchgehend befahrbar sein, teilte das Landratsamt in Bautzen auf SZ-Nachfrage mit.

Bauhof-Mitarbeiter waren seit dem frühen Mittwochmorgen im Einsatz, um die Gefahren zu beseitigen. Ein Schwerpunkt war dabei der ehemalige Parkplatz am Butterberghang oberhalb von Schönbrunn. Gegen 10.15 Uhr wurde dann die Feuerwehr alarmiert, weil an der Bushaltestelle Burkauer Straße in Schönbrunn Gefahr im Verzug war. An einer großen Linde waren mehrere Äste abgebrochen. Sie hingen herab oder lagen lose im darunterhängenden Geäst. Da die Gefahr bestand, dass die großen und schweren Äste auf Leute fallen, die auf den Bus warten, entschied man sich, diese von der Feuerwehr entfernen zu lassen. Dabei kam auch die Drehleiter der Bischofswerdaer Feuerwehr zum Einsatz.(rk)

zur Startseite