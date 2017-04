Straße nach Biehain muss warten Es hängt am Grunderwerb, sagt der Landkreis. Das ist nicht die einzige Hürde zum Ausbau der Strecke von Horka nach Biehain.

Die Bautafel aus dem Jahr 2013 steht am Vereinsheim Horka. Sie verkündet seitdem den Ausbau der Kreisstraße von Horka bis nach Biehain. Nachdem Ende 2013 der erste Bauabschnitt bis zum Bahnübergang fertiggestellt wurde, ruht das weitere Vorhaben. Bürgermeister Christian Nitschke weiß auch nicht so recht, wann die alte Betonstraße durch eine zweispurig zu befahrende Asphaltstraße ersetzt wird. „Die Straße baut der Landkreis und da klemmt es nach meiner Kenntnis noch am Grunderwerb“, sagt der Bürgermeister. Denn die neue Straße soll breiter werden als die bisherige.

Bauamtsleiter Dieter Peschel bestätigt das. „Das Hauptproblem ist derzeit der Grunderwerb. Es sind viele Eigentümer, mit denen wir im Gespräch sind“, sagt der Amtsleiter. Wenn alle Grundstücksfragen geklärt sind, wird ermittelt, wie groß die Eingriffe in das FFH-Gebiet sind. Das schließt die Fischteiche beiderseits der Straße ein. Aus Sicht der Kreisverwaltung heißt das, dass der zeitigste Bauantrag im Frühjahr 2018 gestellt werden kann. „Entscheidend ist außerdem, inwieweit wir an Fördermittel kommen“, so Peschel. (SZ/sg)

