Straße muss gesichert werden Der Gemeinderat macht den Weg für Notreparaturen im Hirschgrund frei. Das Geld reicht aber nicht für alle Schäden.

Das Bachbett unterhalb der Straßenbrücke im Hirschgrund ist ausgespült und zeigt tiefe Löcher. Foto: SZ/Gunnar Klehm

Wer mit dem Auto in Schöna durch den Hirschgrund zur Elbe oder von der Elbe hinauf fährt, für den ist es kaum sichtbar. Doch unterhalb der Straße lauert die Gefahr. Stützmauern und Brückenpfeiler sind teilweise unterspült, große Brocken aus dem Bauwerken gerissen. „Hier ist Gefahr im Verzug, deshalb müssen wir jetzt Notreparaturen beauftragen“, erklärt Olaf Ehrlich, der Bürgermeister von Reinhardtsdorf-Schöna. Bauarbeiten für rund 87 000 Euro hat der Gemeinderat auf seiner Sitzung am Dienstag vergeben. Den Auftrag erhielt die Strabag-Niederlassung Pirna.

Damit gibt die Gemeinde Geld aus, das es gar nicht hat. Knapp 75 000 Euro müssen wohl erst mal als Kassenkredit verbucht werden. Wie das im Doppelhaushalt 2016/17 ausgeglichen werden soll, ist noch unklar. „Dazu haben wir noch ein Jahr Zeit, da kann so viel passieren“, sagt Ehrlich.

Nichts Unvorhergesehenes darf aber im Hirschgrund passieren, in dem der Mühlgrundbach gen Elbe fließt. Sollten Starkniederschläge für größere Wassermassen sorgen, drohten Mauern abzugehen, heißt es aus der Verwaltung. Nur deshalb dürfe auch gebaut werden, obwohl Geld fehlt.

Konkret bestehe an vier Stellen akuter Handlungsbedarf: an der Brücke Einfahrt Hirschgrund, im Bereich des Grundstücks ehemals Mynarek, vor der Brücke zur Kläranlage zudem vor der Brücke über den Bächelweg am Grundstück Skorsetz. Das ist aber nur ein Teil der ermittelten Schäden, die sich nach den Starkniederschlägen im Mai zeigten und seitdem die Verwaltung auf Trab halten.

