Straße mit Nägeln bestreut Zwischen Boxdorf und Wilschdorf musste eine Autofahrerin eine böse Erfahrung machen. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Wie die Polizeidirektion am gestrigen Montag informierte, hat eine Autofahrerin bereits in der Nacht vom Freitag zum Sonnabend eine böse Erfahrung machen müssen. Die 32-Jährige war mit ihrem Pkw auf der Straße Mühlenweg zwischen Wilschdorf und Boxdorf unterwegs. Bislang Unbekannte hatten allerdings auf der Straße Nägel und Schrauben verstreut. Da diese über die gesamte Straße auf 60 Metern Länge verstreut waren, konnte die Frau in der Dunkelheit gegen 23.35 Uhr nicht mehr ausweichen. Sie beschädigte sich ihren Seat und kam selbst mit einem Schrecken davon. Der Sachschaden an dem Fahrzeug wurde auf 500 Euro geschätzt.

Wie lange die Gegenstände zu diesem Zeitpunkt bereits auf der Straße zwischen Boxdorf und Wilschdorf lagen, ist nicht bekannt, sagt Enrico Lange, Sprecher der Polizeidirektion Dresden. Die Polizei ermittelt jetzt gegen Unbekannt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Von der Polizei werden jetzt Zeugen gesucht, die das Geschehen an der Straße beobachtet haben könnten. Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können. Wurden die Schrauben oder Nägel möglicherweise aus einem bestimmten Grund genau in dieser Straße gestreut? Wer etwas aussagen kann, sollte sich bitte bei der Polizeidirektion Dresden, 0351 4832233, melden. (SZ/per)

