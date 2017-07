Straße in Meila für zwei Monate gesperrt Am 17. Juli beginnt die Erneuerung der Fahrbahn. Das ist aber nur ein Teil des ursprünglichen Plans.

Die Ortsdurchfahrt der S 32 in Meila ist bis Ende September gesperrt. In dem Ort selbst wird allerdings noch nicht gebaut. Das ist für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. © André Braun

Es geht munter weiter mit dem Straßenbau an der Staatsstraße 32 von Döbeln bis Lommatzsch. Nachdem die Geyersbergstraße im vergangenen Monat fertig wurde, wird jetzt am anderen Ende des Döbelner Stadtgebiets weitergebaut. Ab 17. Juli ist die Straße zwischen Meila und dem Knotenpunkt Birmenitz/Glaucha, auch bekannt als Churschützer Kreuz, voll gesperrt. Und das voraussichtlich bis Ende September.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) lässt auf rund 1400 Meter Länge die Fahrbahn der Staatsstraße erneuern. In den vergangenen Jahren waren schon einige Straßenabschnitte der S 32 instand gesetzt und ausbebaut worden. Jetzt ist Bauabschnitt acht an der Reihe. Ursprünglich hatte das Lasuv geplant, diesen mit dem Bauabschnitt sieben zu verbinden. Aber das hat sich geändert.

Der Bauabschnitt sieben ist die Ortsdurchfahrt der S 32 in Meila und der Kreuzungsbereich mit der S 35 in Richtung Ostrau. Im Bauprogramm dieses Jahres ist dieser Abschnitt nicht enthalten, sagte Nicole Wernicke, Sprecherin der Behörde. Eigentlich stand schon im vorigen Jahr in Aussicht, dass auch in der Ortslage Meila gebaut wird. Die Stadt hatte jedenfalls schon Geld für Fußwege und neue behindertengerechte Bushaltestellen eingeplant.

Der Ausbau dieses Straßenabschnittes ist aufwendig und nicht in wenigen Wochen abzuschließen. Es werden auch neue Trink- und Abwasserleitungen verlegt. Wann dieses Vorhaben in Angriff genommen wird, dazu machte das Lasuv am Donnerstag keine Aussagen. Der Bauabschnitt sieben befinde sich noch in der Planungsphase, so Nicole Wernicke. Die Stadt Döbeln hat auch noch keinen Bescheid für die benötigten Fördermittel erhalten.

Die Ortslage Meila ist bis Ende September für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Umleitung von und in Richtung Lommatzsch erfolgt über Glaucha, teilt Stadtsprecher Thomas Mettcher mit. Der Ortsteil Beicha ist während der Bauarbeiten über Gödelitz und Nelkanitz erreichbar.

