Straße in Breitendorf wird erneuert Nächstes Jahr soll sich an der Straße Am Klunker eine Menge tun. Der Gemeinderat hat dafür jetzt die Weichen gestellt.

© dpa

In Breitendorf bei Hochkirch wird im nächsten Jahr die Straße Am Klunker ausgebaut. Den Auftrag dafür hat der Gemeinderat schon jetzt an die Löbauer Firma Steinle Bau vergeben. Zwölf Firmen hatten sich darum beworben. Die Straße, die zum Teil direkt an der Bahnstrecke Dresden – Görlitz entlang verläuft, soll auf 500 Meter Länge richtig ausgebaut werden. „Es ist kaum Unterbau vorhanden“, erläutert Planer Dieter Mättig, warum das nötig ist. Schließlich ist in der Straße auch ein Fuhrbetrieb ansässig. Zudem sei an der Fahrbahn beim letzten Hochwasser großer Schaden durch von den Feldern abfließendes Wasser entstanden. Um dieses Problem künftig in den Griff zu bekommen, soll ein verrohrter Graben entlang der Bahntrasse geöffnet werden, damit er künftig Wassermassen besser ableiten kann. An der Stelle, wo es früher mal einen Teich gab und die Straße bisher einen Knick macht, soll sie nun begradigt werden. Die Fahrbahn soll 3,50 Meter breit werden und eine Ausweichstelle bekommen, lediglich das Stück bis zum letzten Grundstück bleibt nur 2,50 Meter breit.

Gebaut werden soll im Frühjahr. Einige Bäume, die weichen müssen, werden schon über den Winter gefällt. 176 000 Euro sind für das Vorhaben veranschlagt. Eine neue Straßenbeleuchtung ist da allerdings noch nicht dabei. Der Gemeinderat regte jedoch an, diese gleich mit zu erneuern. Das soll nun bis zum Baubeginn noch geplant werden. (SZ/MSM)

zur Startseite