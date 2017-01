Straße im Zittauer Gebirge schon wieder zugeweht Zwischen Bertsdorf und Waltersdorf wird auch in den nächsten Tagen kein Auto fahren. Selbst die Straßenmeisterei hat keine Chance.

Die Straße zwischen Bertsdorf und Waltersdorf bleibt bis auf Weiteres gesperrt. © Rafael Sampedro

Bertsdorf. Die Straße zwischen Bertsdorf und Waltersdorf ist weiter unbefahrbar – und schon wieder zugeweht, nach dem sie am Montag freigefräst worden war. Das Foto zeigt den Zustand der Straße zwischen Bertsdorf und dem Jägerwäldchen am späten Dienstagnachmittag. Am Tag zuvor musste hier wegen starker Schneeverwehungen eine Schneefräse eingesetzt werden, um zwei Autos wieder zu befreien.

Die steckten dort bereits seit Sonnabend, 22 Uhr, im Schnee fest. Die Straße bleibt bis auf Weiteres gesperrt, teilt die Straßenmeisterei Zittau auf Anfrage mit. Angesichts der angekündigten Schneefälle und der Windverhältnisse dort, sei es ihr unmöglich die Straße frei zu halten. „Bei einem Straßennetz von über 300 Kilometern, für das wir zuständig sind, ist das einfach nicht anders machbar“, sagt der Leiter der Straßenmeisterei, Klaus-Dieter Thomas. (szo/hg)

