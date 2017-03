Straße halbseitig gesperrt Bis Ende März wird auf der Straße zwischen Bautzen und Bischofswerda gebaut.

In Dreistern wird gebaut. © dpa

Eine neue Baustelle gibt es jetzt an der Straße zwischen Bautzen und Bischofswerda in Dreistern: Dort hat der Bau einer neuen Busbucht begonnen. Bisher halten die Busse in Fahrtrichtung Bautzen gegenüber vom Gasthaus. Nun wird die Haltestelle ein Stück in Richtung Kreisverkehr verlegt. Das sollte eigentlich bereits im vorigen Jahr im Zuge des Radwegbaus zwischen Dreistern und Göda erfolgen. Wegen des nahenden Winters wurden die Arbeiten aber verschoben. Voraussichtlich bis Ende März wird der Verkehr per Ampel halbseitig an der Baustelle vorbeigeleitet. (SZ/MSM)

