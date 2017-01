Straße gesperrt für sicheres Rodeln Ist genug Schnee da, wird die Alte Hauptstraße in Röderau zu einer Sackgasse – und zur offiziellen Rodelpiste. Das gefällt aber nicht jedem.

Röderauer Kinder sausen den Hügel an der Alten Hauptstraße hinunter. Solange Schnee liegt, sperrt die Gemeinde die Straße aus Sicherheitsgründen. © Sebastian Schultz

„Bahne frei, Kartoffelbrei“, rufen Kinder und Erwachsene, bevor sie den kleinen Berg in Röderau hinuntersausen. Zwischen den Bäumen blitzt mittlerweile schon an vielen Stellen das Gras durch die Schneedecke. Die Rodler, die es seit Tagen an die Alte Hauptstraße zieht, schreckt das aber nicht ab. Zumal der Aufstieg dort ganz bequem über eine Treppe möglich ist.

Doch die Röderauer Rodelpiste gefällt nicht allen. So hat es am Wochenende Beschwerden von Anwohnern gegeben, weil die Gemeindeverwaltung dafür extra einen Teil der Alten Hauptstraße sperren lässt. „Ich selbst habe keine erhalten, sondern nur davon gehört. In diesem Fall halte ich die Kritik aber aus“, sagt Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos) dazu. Denn für Kinder und Familien aus Röderau gebe es seines Wissens nach keine Alternativen, zu Fuß einen Rodelberg zu erreichen. „Deshalb wird es auch weiterhin Sperrungen geben, solange entsprechend Schnee liegt“, kündigt der Bürgermeister an. Grund dafür ist die Sicherheit. Denn die Straße sei gleichzeitig der Auslauf vom Rodelberg und die Gefahr deshalb groß, dass Schlitten und Autos kollidieren.

Seit vielen Jahren gebe es diesbezüglich eine sogenannte verkehrstechnische Anordnung – die jetzige Sperrung sei also keinesfalls eine spontane Idee gewesen, so Ralf Hänsel. Die damit verbundenen Behinderungen für den Verkehr hält er für vertretbar. Denn einerseits gebe es in diesem Teil der Straße keine direkten Anwohner. Andererseits seien damit nur geringe Umwege für die Autofahrer verbunden. Zudem habe die Verwaltung schon an der Sandbergstraße Hinweisschilder aufgestellt, sodass niemand umsonst in die Sackgasse fährt.

Die Nutzer des Rodelberges finden diese Lösung super. „Ich finde es schön, dass die Gemeindeverwaltung daran gedacht hat, noch vor dem Wochenende die Straße zum Rodeln für die Kinder zu sperren. Die Kinder genießen das, und für die Großen ist das nur eine minimale Einschränkung“, schreibt zum Beispiel die Gemeinderätin Sabine Winter (CDU) bei Facebook. „So können die Kids ohne Gefahr, von einem Auto angefahren zu werden, unbeschwert spielen. Wir waren alle mal Kinder oder haben welche und sind froh, dass es solche Möglichkeiten gibt“, schreibt auch Anwohnerin Mandy Lenk.

Gerodelt werden kann an der Alten Hauptstraße offiziell schon seit 2007. Zuvor waren die Schlitten am sogenannten Zimmermanns Loch an der Kreuzung von Grund- und Nordstraße, im ehemaligen Waldbad oder auch mal einen Erdhügel an der Zeithainer Straße – ein Überbleibsel vom Straßenbau – hinuntergesaust. Doch das war den Lokalpolitikern zu gefährlich. Im Gespräch war vor zehn Jahren deshalb, Hügel am Waldschlößchen beziehungsweise an der Riesaer Straße zum Rodeln oder sogar ganzjährig zum Skaten oder Radfahren zu nutzen. Doch dafür wären Grundstückskäufe notwendig gewesen, weshalb es nie zu konkreten Planungen kam.

Die damalige Interimslösung, das kommunale Grundstück an der Alten Hauptstraße als Rodelberg zu nutzen, gilt deshalb bis heute. Zu unaufmerksam sollte man allerdings auch dort nicht sein. „Trotz Absperrung fahren dort Pkw lang“, kritisierten Anwohner am Wochenende.

zur Startseite