Straße gesperrt, Busse fahren Umweg

Noch bis Mittwoch ist der Steinbacher Weg im Wilsdruffer Ortsteil Kaufbach wegen Bauarbeiten gesperrt. Wie der Regionalverkehr Dresden (RVD) mitteilt, fahren die Busse der Linie 333 deshalb zwischen Kesselsdorf und Wilsdruff in beide Richtungen über die Staatsstraße S 36. Die Haltestelle Inselallee in Kesselsdorf kann nicht angefahren werden. Weiterhin müssen auch die Haltestellen Zur Windmühle, Gasthof und Agrargenossenschaft in Kaufbach gestrichen werden. Hierfür dient als Ersatzhalt die Haltestelle Wilsdruff am Abzweig Kaufbach. Die Haltestellen Unkersdorfer Straße 3 und 4 in Kesselsdorf werden planmäßig angefahren. (SZ)

