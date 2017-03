Straße erst ab Ende März gesperrt Zwischen Ottendorf und Lomnitz wird ab 27. März die Fahrbahn in Ordnung gebracht. Das ist eine Woche später als angekündigt.

© dpa

Die Sanierung der Straße zwischen Lomnitz und Ottendorf-Okrilla beginnt mit einigen Tagen Verzug. Nach Angaben des Landratsamtes in Bautzen wird die Fahrbahn erst ab Montag, den 27. März, saniert. Zunächst war der 20. März als Baubeginn genannt worden. „Die Firma für die Baumfällungen kann erst ab dem späteren Termin“, sagt Sabine Rötschke vom Landratsamt der SZ. Dann sollen entlang der Trasse zahlreiche Bäume abgesägt werden und es beginnen die archäologischen Untersuchungen, beschreibt die Sprecherin. Anschließend soll die Fahrbahn abgebaggert und neu aufgebaut werden. Der Straßenausbau dauert voraussichtlich bis Mitte September 2017. Bis dahin wird die Straße voll gesperrt. Die Umleitungsstrecken sind ausführlich ausgeschildert.

Die Busse der Linie 317 fahren ebenfalls anders. Sie nehmen einen Umweg über die S177 nach Seifersdorf und weiter über die Lomnitzer Straße nach Lomnitz. Aus diesem Grund werden folgende Ersatzhaltestellen eingerichtet: Die Haltestelle „Lomnitzer Straße“ in Ottendorf-Okrilla wird auf die S177, Radeberger Straße in Höhe Einmündung „Borngasse“ verlegt. Eine zusätzliche Haltestelle wird an der Einmündung „Lomnitzer Straße“ nahe der bestehenden Haltestelle „Seifersdorf Wendeplatz“ eingerichtet. In Lomnitz kann die Haltestelle „Lomnitz Siedlung“ nicht angesteuert werden, teilt der Regionalverkehr mit. Als Ersatzhaltestelle dient die vorhandene Haltestelle „Lomnitz Kreuzung“. Entsprechende Aushänge sind geplant. (SZ)

zur Startseite