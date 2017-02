Straße durchs Triebischtal rutscht weg Der Abschnitt hinter Buschbad musste jetzt notgesichert werden. Nächste Woche kommt es noch dicker.

Welchen Sinn hat es, Autos über so einen Straßenbelag fahren zu lassen? Überschrieben mit dieser Frage hat der Meißner Facebook-Nutzer Wolf Klero gestern drei Fotos von der Strecke durchs Triebischtal veröffentlicht. Sie zeigen eine rote Schicht, die zu großen Teilen das Pflaster bedeckt, welches jedoch an einigen Stellen bereits wieder durchschimmert.

So wie Klero reagieren viele Autofahrer auf dem stark befahrenen Abschnitt zwischen Meißen-Buschbad und dem Klipphausener Ortsteil Garsebach derzeit mit Kopfschütteln. Im Januar hatte das Landesamt für Straßenbau – wie schon seit Jahren geplant – damit begonnen, die Strecke für mehr als sechs Millionen Euro zu sanieren. Auf einer Länge von 1,1 Kilometer soll die Straße ausgebaut werden. Auf knapp 0,3 Kilometern wird lediglich die Fahrbahn erneuert. Doch weshalb wurde jetzt plötzlich das Pflaster offenbar provisorisch mit einer roten Masse zugekippt?

Holger Wohsmann leitet die Meißner Niederlassung des Landesamtes für Straßenbau. Er kann diesen ungewöhnlichen Vorgang erklären. Ursache war seinen Angaben zufolge wegrutschendes Pflaster. Normalerweise fangen die Steine die Last der Autos dadurch auf, dass sie diese über die gesamte Fläche der Fahrbahn verteilen. Durch das Schmelzwasser habe das Pflaster jedoch seinen Halt, seine innere Spannung verloren, sagt Wohsmann. Spurrinnen bildeten sich und wurden immer tiefer. „Wir haben dann darüber nachgedacht, wie wir die Straße überhaupt noch offen halten können“, sagt der Fachmann. Vor allem Pendler nutzen die S 83, aber auch die VGM-Buslinien 413 nach Tanneberg und 418 nach Nossen. Glück im Unglück: Aufgrund der bis 24. Februar andauernden Ferien sind derzeit keine Schüler auf der Route durch das Triebischtal unterwegs.

Letztlich entschied sich die Behörde dafür, das instabile Pflaster vorübergehend durch das Anfang der Woche aufgetragene rötliche Mineralgemisch zu festigen und so befahrbar zu halten. Als Alternative wäre nur übriggeblieben, den Verkehr komplett zu unterbinden. Asphalt kann derzeit nicht verwendet werden, da die Mischanlagen im Winter nicht arbeiten. Das zum Stopfen von Schlaglöchern genutzte, sogenannte Kaltmischgut wiederum ist nur für kleinere Schäden geeignet. Größere Flächen lassen sich damit nicht reparieren.

Ähnlich wie zuvor bereits das Pflaster wird jedoch auch das Mineralgemisch vom weiter ins Tal drückenden Schmelzwasser aufgeweicht. Bei Trockenheit kann die Masse eine große Härte und Tragfähigkeit erreichen. Derzeit allerdings verwandelt sie sich eher in Pampe. „Wir haben bereits nachgebessert und werden dies weiter tun. Die Lage bleibt aber schwierig“, sagt Holger Wohsmann. Er wirbt bei den Autofahrern um Verständnis. Es gebe sonst nur den Ausweg einer Vollsperrung, sagt der Chef der Meißner Landesstraßenamts-Niederlassung. Vor Mitte bis Ende März sei nicht damit zu rechnen, dass die Asphaltmischanlagen wieder ihren Betrieb aufnehmen. Erst dann könne eine provisorische Schwarzdecke als stabilisierendes Element über das lawede Pflaster gezogen werden.

Ein Unglück kommt auch für Autofahrer selten allein. Egal wie sich das rote Mineralgemisch weiter verhält, von Dienstag bis Donnerstag nächster Woche können die Arbeiten an den Stützwänden entlang der S 83 nur erfolgen, wenn diese – voraussichtlich in der Zeit von 8 Uhr bis 15 Uhr jeweils für 20 Minuten komplett gesperrt wird. Der Platz reicht sonst einfach nicht aus, um über eine Hebebühne drei Meter lange Stahlanker in die Felsen bringen, welche später wiederum Stahlnetze halten sollen, wie sie beispielsweise vom Plossen her bekannt sind. Steinschlag auf die Fahrbahn soll auf diesem Wege aufgehalten werden. „Von Hand geschaltet werden wir die Straße jeweils für 20 Minuten vom Verkehr freihalten. Anschließend werden die Autos durchgelassen, die sich aufgestaut haben“, erklärt Wohsmann das Prinzip. Wer die vergleichsweise lange Wartezeit jedoch vermeiden wolle, sollte die B 101 als Ausweichstrecke nutzen, empfiehlt der Niederlassungsleiter.

