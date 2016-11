Straße durch Wilschdorf wird 2017 erneuert

Nachdem im Sommer auf der Staatsstraße S 160 in Wilschdorf bereits der Abschnitt zwischen dem Gewerbegebiet und der B 6 erneuert wurde, soll im kommenden Jahr auch die Ortsdurchfahrt eine frische Asphaltschicht erhalten. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr wollte schon dieses Jahr die komplette Strecke bauen, doch die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach bat um Aufschub. Denn entlang der Straße sollen Gräben und Durchlässe erneuert werden, in der Vergangenheit hatte es immer wieder Probleme mit wild abfließendem Oberflächenwasser gegeben. Für die Baumaßnahmen am Dorfbach hat der Gemeinderat jetzt die Planungsaufträge in Höhe von 14 000 Euro vergeben.

Vorgesehen ist unter anderem ein Entlastungsgraben am Feldrand vor den ersten Grundstücken aus Richtung Dresden, über den das Wasser in den Dorfbach abgeleitet wird. Der Straßenbau wird in drei Abschnitten erfolgen: vom Gewerbegebiet bis zur Alten Hauptstraße, dann bis zur Fischbacher Straße, von dort bis zum Ortsausgang – jeweils unter Vollsperrung. Konkrete Termine stehen noch nicht fest. (SZ/dis)

