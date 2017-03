Straße durch Lehn wird gebaut Der Straßenbelag wird erneuert, auch Kanäle werden gebaut. Auf die Anwohner kommen Einschränkungen zu.

Von April bis September wird der Hochkircher Ortsteil Lehn zur Straßenbaustelle. © dpa

Der kleine Ort Lehn in der Gemeinde Hochkirch wird in diesem Jahr zur Baustelle. Sowohl der Kreis als auch die Gemeinde lassen Straßen erneuern. Im Gemeinderat wurde jetzt der geplante Bauablauf vorgestellt und zugleich der Auftrag an eine Baufirma aus Hainewalde vergeben.

Die Arbeiten werden voraussichtlich in der letzten April-Woche beginnen und sich bis Ende September hinziehen. Zuerst soll der Abschnitt zwischen Lehn und Jauernick drankommen, dann folgt die Ortsdurchfahrt Lehn, erläuterte Planer Dieter Mättig. Der Abschnitt in Richtung Plotzen sei erst zu Beginn der Sommerferien dran, denn bis dahin müsse gewährleistet sein, dass der Schulbus den Ort erreichen kann. Einen Teil der Straße zwischen Plotzen und Lehn hatte der Kreis bereits im vorigen Jahr erneuern lassen. Als Letztes beginnen voraussichtlich Mitte Juli die Arbeiten auf der Straße in Richtung Berghäuser, oder Paradies, wie die Einheimischen sagen. Im Zuge des Straßenbaus wird auch ein neuer Kanal verlegt, der Regenwasser und die Überläufe aus Kleinkläranlagen aufnimmt.

Vor Beginn der Arbeiten soll es noch eine Informationsveranstaltung für die Anlieger geben. Fakt ist, dass sie sich auf Einschränkungen einstellen müssen. Denn gebaut werden könne aufgrund der schmalen Straße nur bei Vollsperrung. Außerhalb der Arbeitszeit werde der Zugang zu den Grundstücken aber weitgehend gewährleistet. Außerdem soll es in der Nähe des Gestüts eine Fläche geben, wo Autos abgestellt werden können, wenn die Zufahrt mal nicht möglich ist. (SZ/MSM)

