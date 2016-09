Straße durch die Sandgrube Auf einer Verbindungsspange sollen die Autos schnell zur neuen Muldenbrücke rollen. Aber ist das realistisch?

Wie eine Oase liegt das Gelände der ehemaligen Sandgrube im Stadtgebiet. Schon früher gab es Pläne, hier eine Verbindung zwischen dem Ost- und dem Westteil der Stadt zu bauen. © Dietmar Thomas

Als grüner Fleck liegt das Gelände der ehemaligen Sandgrube an der Dresdner Straße im Stadtgebiet. Wald ist hier gewachsen im Laufe der Jahrzehnte. Ein paar Garagen stehen hier, Kleingärtner bewirtschaften ihre Parzellen. Schon einmal war das Gelände Objekt verkehrstechnischer Betrachtungen. Damals wollte der Freistaat die Staatsstraße 32 durch das Gelände legen. Das scheiterte auch aus Kostengründen. Die Stadt Döbeln will jetzt einen neuen Anlauf nehmen. Eine Verbindungsspange zwischen Sörmitzer und Dresdner Straße soll mehr Schwung in den Döbelner Verkehr bringen.

Stadträte mehrerer Fraktionen haben schon im Frühjahr den Antrag gestellt, zumindest Varianten für diese Verkehrsverbindung untersuchen zu lassen. Grund ist die Brücke Schillerstraße, mit deren Bau – wenn alles gut läuft – im kommenden Jahr begonnen werden kann. Noch hat Döbeln die Fördermittel nicht, aber es sieht gut aus. Die „Schillerbrücke“ soll die Oberbrücke und damit die Innenstadt entlasten. Aber kann sie das?

Die Antragsteller bezweifeln das. Fakt ist: Vor vier Jahren hatten Untersuchungen von Verkehrsexperten gezeigt, dass die Verkehrsanbindung der Brücke eklatante Schwächen hat. In Richtung Osten funktioniert sie ganz gut, da könnte der Verkehr über den Dresdner Platz in Richtung Dresdner Straße rollen. Umgekehrt in Richtung Westen ist das aber nicht möglich. Die derzeitige Variante sieht den Verkehrsfluss über den Kreisverkehr an der Oberbrücke und die Wappenhenschstraße zur neuen Brücke vor. Und das ist sehr unkomfortabel.

Für die Planungen der „Sandgrubenspange“ sollen im kommenden Jahr 50 000 Euro eingeplant werden. Die Summe schmerzt angesichts der angespannten Haushaltslage, macht Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer klar. „Es geht nicht darum, schon wieder Geld auszugeben. Aber wir haben lange um die Brücke gerungen und es ist die notwendige Konsequenz, dass man das weiterführt. Man muss den Bau der Straße ja nicht gleich umsetzen“, sagte Stadtrat Rocco Werner (FDP).

Von der CDU hatte kein Stadtrat unterschrieben. Aber die Fraktion wird sich auch nicht gegen die Forderung der anderen stellen, macht Sven Liebhauser klar. Man sehe auch die Probleme der ungenügenden Anbindung der Brücke. Er verwies aber auf eine andere Variante, die deutlich einfacher und kostengünstiger umzusetzen ist. Die Stadt hat eine Kaufoption bis 2022 auf ein Grundstück an der Dresdner Straße, das von der Gaststätte Schwarze Sau als Parkplatz genutzt wird. Über diese Fläche könnte eine sehr kurze Verbindungsspange zwischen Dresdner Straße und Wappenhenschstraße hergestellt werden, die für die Fahrzeuge in Richtung Westen den Weg zur neuen Brücke deutlich verkürzen würde.

Die CDU enthielt sich bei der Abstimmung komplett der Stimme, um den Antrag der anderen Stadträte nicht zu behindern. Allerdings verhinderte sie damit ungewollt, dass der Beschluss gefasst wurde. Zu wenige Befürworter stimmten für die Trassenuntersuchung, weil relativ viele Stadträten bei der Sitzung fehlten. Oberbürgermeister Hans-Joachim Egerer sagte aber zu, den Antrag in der kommenden Stadtratssitzung noch einmal auf die Tagesordnung zu setzen.

