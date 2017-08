Straße drei Tage gesperrt Wegen der Seifenkistenrennen in Kleinnaundorf müssen Kraftfahrer eine Umleitung nehmen. Auch die Busse fahren anders.

Wegen der 21. Internationalen Sachsenmeisterschaft im Seifenkistenrennen ist Kleinnaundorf am Wochenende dicht. © Andreas Weihs

Wegen des Seifenkistenrennens am Wochenende in Kleinnaundorf müssen sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen. Von Freitag, 10 Uhr, bis Sonntag, 24 Uhr, ist die Steigerstraße voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt in beiden Fahrtrichtungen über die Kohlenstraße und die Dresdner Landstraße und ist entsprechend ausgeschildert, wie die Stadt mitteilt. Für Besucher des Rennens gibt es zwei große Parkplätze – einer am Meßweg und einer an der Dresdner Landstraße.

Wegen der Vollsperrung der Steigerstraße gibt es auch Fahrplanänderungen bei den Bussen des Regionalverkehrs RVD. Die Linie C fährt eine Umleitung über die Kohlenstraße. Für Fahrten, die regulär durch Kleinnaundorf führen, gibt es Stichfahrten zum Meßweg. Die Haltestellen Kleinnaundorf Schule, Steigerstraße und Saarstraße können nicht angefahren werden. Die Haltestellen Birkenwäldchen, Am Segen und Hoher Plan werden dafür zusätzlich bedient. (SZ)

