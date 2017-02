Straße dicht wegen Hausanschluss Die Hausbewohner klagen üner niedrigen Wasserdruck.

Soll ab Mittwoch wieder befahrbar sein: die Staupitzstraße. © Dietmar Thomas

Aufgrund eines defekten Hausanschlusses ist zurzeit die Staupitzstraße in Döbeln gesperrt. Die Oewa Wasser und Abwasser GmbH muss für die Hausnummer 18 einen neuen Anschluss installieren. Dies teilte Sven Gammisch, Gruppenleiter Trinkwasser, am Dienstag auf Nachfrage mit. Am vergangenen Freitag hatten die Hausbewohner die Oewa über den zu niedrigen Wasserdruck informiert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Hausanschluss defekt ist. Da dieser jedoch im Keller liegt und nicht mehr zugänglich ist, kann er auch nicht repariert werden. Aus diesem Grund muss die Oewa nun einen neuen Hausanschluss installieren, und das vor dem Haus in der Straße.

„Weil die Straße so eng ist, müssen wir sie ganz öffnen“, so Sven Gammisch. In den kommenden Tagen soll eine Stahlplatte auf das Loch gelegt werden, damit die Fahrzeuge die Straße wieder nutzen können. Spätestens Mittwochnachmittag werde die Straße zumindest wieder passierbar sein. Bis Dienstagnachmittag hatten die Hausbewohnern nur niedrigen Wasserdruck.

Dass Hausanschlüsse nicht mehr zugänglich sind, darf eigentlich nicht vorkommen. Laut Satzung und Forderungen müssen diese zugänglich sein. (DA/mf)

