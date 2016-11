Straße dicht – Touristen bleiben aus Die Sense soll bis Mitte 2018 gesperrt sein. Dagegen wird auf breiter Front protestiert.

Tote Hose auf dem Campingplatz Entenfarm in Hohnstein. Seit die Hauptverkehrsader nach Bad Schandau gesperrt ist, bleiben die Gäste aus. © Dirk Zschiedrich

Nur noch wenige Gäste nächtigen auf dem Campingplatz Entenfarm Hohnstein. Sonst um diese Zeit waren es noch ein paar mehr. Ein Minus in den Übernachtungszahlen hatte der Campingplatz allerdings auch schon im Sommer zu verzeichnen. Aus Sicht von Betreiberin Birgit Roitzsch ist vor allem die Sperrung der Sense, der wichtigsten Verbindung von Hohnstein nach Bad Schandau, der Grund dafür. Denn gerade aus dieser Richtung kommen viele Gäste nach Hohnstein. Und nun noch die Hiobsbotschaft: Die Sense soll wegen Unwetterschäden bis Mitte 2018 gesperrt bleiben.

Dagegen wird nun massiv und auf breiter Front protestiert. So läuft derzeit eine Unterschriften-Aktion, initiiert von Steffen Fischer, Fraktionsvorsitzender der Unabhängigen Wählervereinigung im Stadtrat von Hohnstein, sowie Petra Ledig und Raik Dünnebier aus Goßdorf. Sie bereiten eine Petition an den Sächsischen Landtagspräsidenten Matthias Rößler (CDU) vor. Und dafür sammeln sie nun Unterschriften.

Und es gibt weitere Aktionen. Mit einem offenen Brief an das Landratsamt protestieren auch André Häntzschel, der Chef der Tourismusförderungsgesellschaft Hohnstein, sowie Campingplatzbetreiberin Birgit Roitzsch. „Jedes Touristik-Lehrbuch weist darauf hin, dass ein noch so schöner Ort, welcher eingeschränkt erreichbar ist, touristische Nachteile trägt“, sagt André Häntzschel. Die Hohnsteiner Touristiker sehen mit Schrecken auf die nächste Saison. Mit der fehlenden Anbindung über die Sense fällt der letzte Bus zum Nationalparkbahnhof in Bad Schandau sowie zu den Wander- und Ausflugszielen im Kirnitzsch- und Elbtal langfristig aus. Für die Gäste ist damit ein autofreier Urlaub nicht mehr möglich.

Kreis lehnt Provisorium ab

Hinzu kommt, dass der Besucherverkehr in die Sächsische Schweiz nun komplett an Hohnstein vorbeigeleitet wird – über den Hockstein und Waltersdorf in Richtung Bad Schandau. Aus Sicht des Experten ist das ein Fakt, welcher für den Hohnsteiner Tagestourismus schwere Einschnitte bedeutet. Gerade für besucherabhängige Betriebe und Geschäfte können derartige Einschnitte existenzielle Folgen haben.

Besonders schwer trifft die Sperrung den Campingplatz Entenfarm und die Pension Zur Grundmühle. Probleme bei der Anreise der Besucher gehören zur Tagesordnung. Irrfahrten von ortsfremden Besuchern und Reisebussen haben die letzten Monate geprägt.

Doch nicht nur diejenigen, die von den Touristen leben, müssen Einschnitte in Kauf nehmen. Für Anwohner, die ihren Arbeitsweg von Hohnstein, Goßdorf, Waitzdorf und Lohsdorf Richtung Bad Schandau aufnehmen müssen, ist spätestens zum Wintereintritt Schluss. Gleiches gilt für Arbeitskräfte, die Hohnstein erreichen müssen. Bei Schneefall ist die Goßdorfer Straße nicht mehr passierbar.

Die Hohnsteiner Touristiker bitten deshalb die Straßenbaubehörden, wenigstens die einseitige Ampellösung für die Sense erneut zu prüfen und umzusetzen. Eine grundsätzliche schnelle Reparatur der Schäden hatte das Landratsamt schon einmal abgelehnt – zu aufwendig und zu teuer. Passiert jedoch kurzfristig nichts, könnte das einigen Hohnsteiner Betrieben an die Substanz gehen.

Unterdessen macht das Landratsamt keine Hoffnung auf eine schnelle Lösung. Der Beigeordnete Heiko Weigel informiert auf Nachfrage der SZ, dass massive Ausspülungen im Randbereich der Straße eine nicht kalkulierbare Gefahrenquelle darstellen. Zur provisorischen Stabilisierung der Fahrbahn käme nur der Einsatz von Spundwänden infrage. „Für die Errichtung dieses Provisoriums wäre nicht nur ein unverhältnismäßig hoher finanzieller Aufwand erforderlich, es wären auch dafür planerische Vorleistungen notwendig“, sagt der Beigeordnete.

Der Landkreis habe inzwischen aber erste Aufträge an die Planer vergeben, um die Beseitigung der Schäden vorzubereiten. Vor allem die Ergebnisse der Baugrunduntersuchungen seien wichtig, sagt Weigel. Die Auswertung der Untersuchungen soll der Straßenbauverwaltung bis Ende November vorliegen. Eine Prognose zur Freigabe der Straße sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Ziel sei es, im nächsten Jahr mit der Beseitigung der Schäden zu beginnen.

Unterschriftenlisten für die Petition liegen noch bis zum 15. November im Landservice Ehrenberg und der Raiffeisen-Handelsgenossenschaft RHG Rathmannsdorf aus.

