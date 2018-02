Straße des Friedens wird erst im Mai fertig

Noch bis Mai müssen sich die Anwohner der Straße des Friedens gedulden. Erst dann soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das Straßen- und Tiefbauamt baut schon seit dem 24. Februar 2016 die Straße in Pappritz aus. Eigentlich sollte diese bis Ende November 2017 fertig werden, doch der Termin konnte nicht gehalten werden.

Die Bauabschnitte von der Stadtteilgrenze bis zur Schulstraße und von der Schulstraße bis Am Dorfteich sind fertig. Im dritten Abschnitt von Am Dorfteich bis zur Fernsehturmstraße kam es aufgrund der schwierigen Baugrund- und Platzverhältnisse zu Verzögerungen, so Straßenbauamtschef Reinhard Koettnitz. Vor allem der felsige Untergrund ließ die Arbeiter nicht so schnell wie gewünscht vorankommen. Zusätzlich müsse beim Ausbaggern für die Leitungen und Kanäle auf die benachbarten Gebäude Rücksicht genommen werden. Die Kosten für die Bauarbeiten summieren sich auf etwa 2,6 Millionen Euro, so Koettnitz. (SZ/jv)

zur Startseite