Straße bricht plötzlich ein Die Curt-Tausch-Straße in Königsbrück ist abgesackt. Für die Reparaturen wird sie nun gesperrt.

© dpa

Königsbrück. Die Curt-Tausch-Straße in Königsbrück ist wieder eingebrochen. Dieses Mal sackte die Straße im Bereich der Anbindung an die Mittelstraße ein. Der Abwasser- zweckverband hat die Stelle untersucht. „Als Ursache für die Pflasterabsenkung wurde eine Schadstelle an der Mischwasserkanalisation ermittelt“, sagt der Geschäftsstellenleiter des Abwasserzweckverbands Lars Mögel. Dieses Problem kommt auf der Curt-Tausch-Straße immer wieder mal vor. Der Kanal unter der Straße ist zwar noch in Ordnung, aber durch die Belastung der Straße bilden sich Risse an den Hausanschlüssen. Ratten nutzen dann die Chance und bauen sich an diesen trockenen Stellen unter der Straße Nester. Da sie für ihre Höhle Sand in den Kanal schieben, sackt die Straße irgendwann ab.

Um den Schaden zu beheben, muss die Curt-Tausch-Straße am Donnerstag und Freitag voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Bergstraße und weiterführend über die B 97. Während der Zeit der Vollsperrung wird die Bushaltestelle an der Weißbacher Straße von den Bussen, die in Richtung Königsbrück fahren, nicht bedient. Als Ausweichmöglichkeit kann die Haltestelle an der alten Schule (Kamenzer Straße) genutzt werden. Der Abwasserzweckverband bittet, die Beeinträchtigungen zu entschuldigen. (szo)

zur Startseite