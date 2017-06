Straße bricht ein Am Riesaer Lutherplatz hat sich der Asphalt gesenkt. Die Stadt hat bereits eine Reparatur veranlasst.

Die kaputte Straßenstelle neben der Trinitatiskirche. © Eric Weser

Das eigentliche Loch wirkt winzig im Vergleich zur Absperrung: Seit Sonnabend ist am Riesaer Lutherplatz ein Stück Straße nicht befahrbar. Grund ist ein Straßeneinbruch. Ursache dafür ist laut Stadtverwaltung ein Hohlraum, entstanden durch einen defekten Abwasserkanal. „Ab morgen wird Opti Bau das im Rahmen des gültigen Zeitvertrages für Straßenunterhaltung reparieren“, so Stadtsprecher Uwe Päsler am Montag. Die Straße werde geöffnet, der Kanal repariert und wieder Schwarzdecke aufgebracht. „Spätestens Ende der Woche soll es erledigt sein.“ Ähnliches war im Juli 2016 an der Schillerstraße passiert. Von der Stadt hieß es damals bereits, es könne künftig weitere Senkungen geben – das rund 190 Kilometer lange Riesaer Kanalnetz ist vielerorts reparaturbedürftig. (SZ)

zur Startseite