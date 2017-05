Straße bleibt weiter dicht

Die Bauarbeiten auf der Radeberger Schillerstraße dauern länger. © dpa

Eigentlich sollte seit dem Mittwochabend der Verkehr auf der Schillerstraße in Radeberg wieder rollen. Zumindest einspurig sollte es durch die Baustelle in Höhe Hausnummer 28 gleich an der Kreuzung zur Güterbahnhofstraße dann gehen. Doch wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilte, muss die Schillerstraße nun noch bis zum 24. Mai voll gesperrt bleiben. Die Umleitung läuft wie in den vergangenen drei Tagen nun auch weiterhin über die Pillnitzer Straße.

Grund ist der notwendig gewordene Austausch von zwei eingebrochenen Abwasserhausanschlüssen, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus weiter. Die Arbeiten gestalten sich umfangreicher als ursprünglich erwartet. So dass auch in den kommenden fast zweieinhalb Wochen nun die Vollsperrung für die Bauarbeiten weiter aufrechterhalten werden muss.

Betroffen ist auch der Busverkehr. Die Ersatzbushaltestellen befinden sich wie gehabt auf der Pillnitzer Straße. (SZ)

zur Startseite