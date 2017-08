Straße bis Winter vollgesperrt Zwischen dem Kreisverkehr bei Folbern und der Paulsmühle in Kalkreuth wird ab Montag die Staatsstraße 91 neu gebaut.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr will die S 91 vom Folberner Kreisverkehr bis hinter Kalkreuth (an der Einmündung zur K 8530) komplett erneuern. © Klaus-Dieter Brühl

Die neue Brücke über den Dobrabach an der Paulsmühle ist fast fertig. Eigentlich fehlt nur noch die Asphaltstraße, die darüber führen soll. Dann wäre die Staatsstraße 91 wieder komplett. Doch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) hat Größeres vor. Es will die S 91 vom Folberner Kreisverkehr bis hinter Kalkreuth (an der Einmündung zur K 8530) komplett erneuern. Wie das Lasuv am Donnerstag mitteilte, wird deshalb ab Montag die Staatsstraße vom Kreisverkehr bis zur Klärwerk-Zufahrt voll gesperrt. Das ist der erste von insgesamt sechs Bauabschnitten, die bis Oktober 2018 vollendet werden sollen. „Das wird eine echt lange Geschichte“, sagt Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert.

Das Gesamtprojekt umfasst den grundhaften Ausbau der Staatsstraße S 91 vom Kreisverkehr bis zum Ortseingang Kalkreuth auf 2,7 Kilometer Länge. Im Anschluss daran soll in der Ortslage Kalkreuth bis zur Einmündung der K 8539 die Asphaltdecke saniert werden. Außerdem soll auch über die Große Röder (Nähe Tierarztpraxis) eine neue Brücke errichtet werden. Dieser zweite Brückenbau entlang der S 91 sei ab Frühjahr geplant, so Pressesprecherin Isabel Siebert.

Busse fahren bis Wettiner Straße

Für die Gesamtbaumaßnahme ist eine weiträumige Umleitung über die K 8531 von Kalkreuth nach Großenhain und über die B 98 einerseits und über die K 8531 von Freitelsdorf weiter auf die K 8516 nach Lampertswalde und die B 98 vorgesehen. Die Buslinie der VGM verkehrt während der Bauarbeiten auf der S 91 nur bis zum Ortsausgang Kalkreuth und fährt über die Wettiner Straße zurück. Isabel Siebert: „Wir bitten alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Einschränkungen.“

Voraussichtlich bis zum Wintereinbruch bleibt der erste Bauabschnitt voll gesperrt. In den Wintermonaten 2017/2018 soll die Straße für den Verkehr wieder provisorisch freigegeben werden. Das Lasuv hofft auf eine entsprechend angepasste Fahrweise, da die Deckschicht erst ganz zum Schluss aufgebracht werden soll. Die Kosten für die Straßenbaumaßnahme belaufen sich auf rund 2,2 Millionen Euro. Sie werden vom Freistaat Sachsen finanziert.

zur Startseite