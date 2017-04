Straße bis Sonnabend gesperrt Wegen Bauarbeiten darf eine Spur auf der Stolpener Straße nicht befahren werden.

Die Stolpener Straße in Bischofswerda bleibt voraussichtlich bis Sonnabend ab der Polizeikreuzung bis zur Herrmannstraße gesperrt. © Ingolf Reinsch

Die Stolpener Straße in Bischofswerda bleibt ab der Polizeikreuzung bis zur Herrmannstraße voraussichtlich bis zum Sonnabendvormittag gesperrt. In der Gegenrichtung ist die Straße frei. Es ist die dritte Sperrung in diesem Bereich innerhalb weniger Wochen – und zugleich eine Folge der vorangegangenen beiden Sperrungen. Nach zwei Wasserrohrbrüchen im Winter konnte der Straßenbelag nur provisorisch mit Pflaster geschlossen werden. Jetzt wird asphaltiert. Zugleich nutzt die Wasserversorgung Bischofswerda GmbH die Sperrung, um an der Ecke zur Herrmannstraße einen verschlissenen Niederflurhydranten auszutauschen.

Die Wasserleitung unter einem Teil der Stolpener Straße ist rund 80 Jahre alt und, wie die sich häufenden Rohrbrüche zeigen, verschlissen. Sie müsste erneuert werden. „Das rückt in den Fokus“, sagte Klaus Riedel, Geschäftsführer der Wasserversorgung, am Donnerstag auf Anfrage. Konkrete Baupläne dafür gibt es allerdings noch nicht – auch angesichts der vielen anderen Baustellen in der Stadt. Nur zwischen Süßmilchstraße und Ortsausgang wurde die Wasserleitung erneuert, als auf der Stolpener Straße der Kanal gebaut wurde. (SZ)

zur Startseite