Straße bei Steinigtwolmsdorf voll gesperrt Die Verbindung nach Weifa wird ab dieser Woche gebaut. Die Folge: Umleitung für Autos und Busse.

Zwischen Steinigtwolmsdorf und Weifa wird die Straße wegen Bauarbeiten voll gesperrt. © Symbolfoto/Egbert Kamprath

Die Straße zwischen Steinigtwolmsdorf und Weifa ist ab dieser Woche für voraussichtlich zwei Monate voll gesperrt. Von der B 98 ist Weifa dann nur von Ringenhain aus zu erreichen. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert, teilte das Landratsamt mit. Der Landkreis Bautzen als Straßeneigentümer lässt auf dem rund zwei Kilometer langen Abschnitt die Schwarzdecke erneuern. Es gibt zwei Bauabschnitte. Im ersten ist die Straßeninstandsetzung zwischen der Bundesstraße B 98 und dem Freibad „Wasserwelt“ in Steinigtwolmsdorf geplant. Dieser Abschnitt soll bis Anfang Juni fertiggestellt werden. Danach erfolgen die Arbeiten zwischen dem Bad und dem Ortseingang Weifa. Bis zum 24. Juni sollen alle Arbeiten nach dem jetzigen Plan abgeschlossen sein.

Auch die Linienbusse, die zwischen Steinigtwolmsdorf und Weifa fahren, werden in den nächsten zwei Monaten über Ringenhain umgeleitet. Neben längeren Fahrzeiten bedeutet das auch, dass einige Haltestellen, zum Beispiel die am Steinigtwolmsdorfer Freibad „Wasserwelt“, in der Bauzeit nicht bedient werden können. (SZ)

